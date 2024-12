Gela, riflettori puntati sugli svincolati Belluso e Maimone

Gela. Sono giorni di fuoco per il Gela, immerso completamente in quello che è il calciomercato invernale, in grado di cambiare l’economia di un intero campionato. Dopo l’addio del centravanti Vincenzo Manfré, in direzione Don Carlo Misilmeri, sono tanti i nomi che circolano per occupare lo slot lasciato vacante dal palermitano.