Gela-San Giorgio Piana, Cacciola: “Sarà una prova di maturità”

I rossoneri vengono da una roboante vittoria con un tennistico 6-2, riportata contro l’Oratorio San Ciro e Giorgio. Da tenere d’occhio tra le fila dei palermitani Salvatore Maltese, a quota 8 gol e autore domenica scorsa di una doppietta, messa a segno anche contro il Gela nella gara d’andata. Tra i biancazzurri sta vivendo un ottimo periodo di forma Turi Cocimano, adesso capocannoniere del girone insieme a Sferruzza. Sembra pronto a rientrare fra i convocati Peppe Prestia, fermo da diversi mesi per via di un infortunio che l’ha tenuto a lungo lontano dal terreno di gioco. Ancora out, invece, Alfonso Sessa, che nell’ultimo impegno casalingo contro il Misilmeri ha preso una botta alla schiena e sarà indisponibile.

“La squadra sta bene fisicamente e mentalmente, non potrebbe essere altrimenti una volta che ottieni sette vittorie consecutive – dichiara Cacciola – all’interno del gruppo qualche piccolo infortunio c’è sempre e noi ne abbiamo qualcuno da risolvere. Prestia si è ripreso ed inizia a stare bene. Sessa è l’unico indisponibile”.

Abbattere il muro del San Giorgio non sarà sicuramente semplice per i locali, considerato che quella dei palermitani è la terza miglior difesa del girone, subito dopo le prime due della classe. Fondamentale vincere per il Gela per rimanere sulla scia della capolista, impegnata sull’ostico campo del Marsala di mister Totò Brucculeri. Probabile riconferma per i titolari visti a Castellammare sabato scorso. Tra Savasta e Agudiak pare essere favorito l’argentino. Ad arbitrare la gara sarà Giuseppe Asaro, coadiuvato da Nicola Conticello e Davide Trovato.