Gela, scelto Maurizio Nassi come vice Pensabene

Gela. Ai nastri di partenza la stagione agonistica del Gela Calcio, che si è ritrovato, oggi pomeriggio, allo stadio “Vincenzo Presti” per il ritiro precampionato. Le novità, rispetto alla passata stagione, sono tante, in primis per quanto riguarda lo staff tecnico. A guidare la squadra, come nella passata stagione, sarà mister Pensabene, affiancato, però, da Maurizio Nassi. L’ex bomber del Gela Calcio, infatti, dopo aver guidato per diverse stagioni la Vigor Gela tra Prima Categoria e Seconda Categoria, ha deciso di sposare il progetto biancazzurro e affiancare il tecnico palermitano nel prossimo campionato di Eccellenza.

“È una grande responsabilità perché la città si aspetta tanto, sono felice di essere entrato nella famiglia del Gela – afferma mister Nassi – ci sono grandi aspettative, abbiamo uno staff competitivo, una società forte, ci sono tutti i presupposti per fare bene”.