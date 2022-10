Gela sfortunato col Vittoria: qualificazione rimandata alla gara di ritorno

Gela. Antipasto di campionato al Presti con l’andata dei sedicesimi di Coppa Italia tra Gela e Vittoria, allenato da Alessio Catania. Finisce 1-1 con il Gela ha creato tante occasioni ma ha dovuto rimontare il vantaggio ospite con Olijc ad inizio ripresa.

La cronaca. 18’ Gela costretto a sostituire subito Italiano per infortunio

19’ prima occasione per i biancazzurri (in divisa giallonera) con un colpo di testa di Scerra parato da Mangione.

25’ Primo squillo del Vittoria con il difensore Veca che impegna Pizzardi attento sul primo palo.

28’ D’Agosta mette i brividi alla difesa biancazzurra. Sul cross perfetto di Leona il suo colpo di testa trova la respinta sul primo palo di Golisano.

39’ Gran conclusione del capitano Ascia, con palla a fil di palo alla destra di Mangione.

45’ Fa tutto da solo il neo acquisto Mauro, il cui tiro a giro trova la smanacciata ancora di Mangione.

Ripresa

4’ Calcio di rigore per il Vittoria per un fallo commesso da Tuvè su Oluijc

6’ Lo stesso attaccante croato Oluijc trasforma

24’ Pareggio del Gela, traversa di Scerra e sulla ribattuta il tap in è di Golisano.

30’ Doppia occasione per Deoma, che calcia debole la prima volta e alto la seconda nel giro di un minuto.

38’ Ci prova anche Scerra ma sul primo palo Mangione è bravo ad evitare il 2-1.

Il Vittoria finisce in dieci per l’infortunio a Veca.

SSD Gela – Vittoria 1-1

SSD Gela: Pizzardi, Argirdeni (23’ st Riggio), Tuvè, Pira, Italiano (18’ pt Golisano), Minolfi, Di Bartolo, Mauro (19’ st Fiore), Scerra, Brasile (1’ st Deoma), Ascia (19’ st Caci). A disp: Pandolfo, Cosentino, Cantavenera, Floridia. All: Fausciana.

Vittoria: Mangione, Veca, Busacca, Patti (1’ st Assenza), Sferrazza, R. Iapichino, D’Agosta, Mazzoni (32’ st Arena), Olujic (13’ st Barresi), Leone (32’ st L. Iapichino), Di Rosa (29’ Incardona). A disp: Mignacca, Cassarino, Pollara, Nei. All.: Catania.

Arbitro: Augello di Agrigento

Reti: 6’ st Olijc su rigore, 24’ st Golisano

Note: Ammoniti Scerra, Tuvè, Iapichino, Busacca, L. Iapichino, espulso il tecnico Fausciana al 13’ st per doppia ammonizione (proteste).