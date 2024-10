Gela, si lavora per il ritorno di fiamma di Mincica

Gela. Giorni di riflessione per l’esterno sinistro Salvatore Mincica, protagonista con la maglia del Gela nella stagione 2015/16, con cui ha vinto un campionato di Eccellenza. L’attaccante e il direttore sportivo Alessandro Bonaffini, al tempo compagni di squadra e ancora oggi ottimi amici, si sono sentiti, telefonicamente, per far tornare il messinese al “Vincenzo Presti”. Mincica non ha rifiutato la proposta del diesse biancazzurro ma ha chiesto qualche giorno per valutare l’offerta. Sarebbe un vero e proprio ritorno di fiamma per un giocatore di grande qualità che a Gela ha lasciato il segno. 12 le reti messe a segno in 30 presenze, molte di queste fondamentali per la vittoria del campionato di Eccellenza e per il conseguente salto di categoria in Serie D.