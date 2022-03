Gela-Siracusa, nuovi lotti partono dalla città? “Per progettazione servono 40 milioni”

“Il Presidente Nello Musumeci si è detto favorevole – ha dichiarato al termine della riunione il sindaco Lucio Greco – e ha annunciato che si attiverà per reperire questi fondi, fondamentali per far uscire dall’isolamento il profondo sud della Sicilia. Riuscire ad avere il progetto definitivo sarebbe davvero un grande passo in avanti, e faremo il possibile per ottenerlo. Le infrastrutture sono il tramite attraverso il quale il nostro territorio potrebbe realmente puntare ad un riscatto economico e di immagine. Basti pensare che in dieci minuti circa, partendo da Gela, saremmo all’aeroporto di Comiso, con tutti i vantaggi logistici che ne deriverebbero. Benefici di cui godrebbero pure tutti i comuni del nisseno e dell’agrigentino. Ci auguriamo, dunque, che dalle parole si passi presto ai fatti”.