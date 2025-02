Gela soffre nel primo tempo ma poi batte 3-0 l’Accademia Trapani

Gela. Il Gela soffre ma trionfa al cospetto dell’Accademia Trapani per 3-0. Decidono la gara Vincenzi, Cocimano e Savasta. Nel primo tempo i biancazzurri non riescono ad imporsi e soffrono. Valenti, però, salva a più riprese i biancazzurri. Nel secondo tempo il Gela entra con un piglio diverso e al 4’ Vincenzi spinge dentro il pallone. Durante i 9 minuti di recupero, poi, Gigante viene atterrato in area e Cocimano dagli undici metri non sbaglia. Passano 2 minuti e Argentati pennella sulla destra per Savasta, che di testa insacca in porta.