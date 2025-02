Gela, vietato ammainare bandiera: domani la trasferta contro la Parmonval

Gela. Archiviato il passo falso di domenica, il Gela proietta la mente verso il prossimo impegno di campionato. I biancazzurri faranno visita, domani alle 15, alla Parmonval, ottava in classifica che, nella propria tana, non ha mai perso. Il “Lo Monaco” di Palermo, infatti, non è ancora stato espugnato da nessuno, anche se mancano all’appello Gela, Athletic Palermo e Don Carlo Misilmeri. Un vero e proprio fortino da sbancare per i biancazzurri, chiamati a mettere da parte l’amarezza del pareggio contro il San Giorgio e a perforare il castello difensivo degli avversari, che fra le mura amiche hanno subito appena 5 gol. Mattatore dei palermitani Joseph Cervello, laterale sinistro a quota 8 reti in campionato. All’andata, la gara fra le due compagini in biancazzurro si concluse sul rotondo punteggio di 4-0 in favore del Gela. Proprio quella contro la Parmonval ha dato inizio alla striscia di risultati avanti che non si è ancora interrotta. Ad insaccare la sfera in porta furono Prestia, Cocimano, Gambuzza e Sessa.

“Siamo un po’ delusi per il pareggio di domenica ma non si possono vincere tutte le partite – afferma capitan Gambuzza – domani affronteremo una squadra ostica su un campo in terra battuta ma ce la metteremo tutta come sempre abbiamo fatto”.