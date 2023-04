Gela-Vittoria questa volta vale la finale playoff

Gela. Ultima giornata per il campionato di Eccellenza prima dei playout. Il Gela FC affronterà domenica il Castellammare Calcio, a 33 punti e quasi certo della salvezza. I gialloneri, sono invece fermi alla 13ª posizione e in cerca di un miracolo per evitare i playout, distanti 3 punti. Ferme a 32 punti Resuttana San Lorenzo, Leonfortese e Casteldaccia, rispettivamente contro Akragas, Mazara e Oratorio San Ciro e Giorgio. Mister Pensabene non potrà contare sullo squalificato Toledo, espulso nell’ultima gara negli spogliatoi per un presunto diverbio con un avversario, e Piazza, fermo per infortunio.

Iniziano invece i playoff nel campionato di Promozione. La SSD Gela affronterà il Vittoria per la quinta volta in stagione, dopo due pareggi e una vittoria per parte. L’ultimo incontro fra le due, risalente al 5 marzo, si è giocato al Presti e si è concluso sul risultato di 1-1, con i biancazzurri in 10 uomini per più di metà gara a causa dell’espulsione del difensore Italiano. Unici assenti per la semifinale Pizzardi e Riggio. Non cambia rispetto all’ultima sfida la situazione per i tifosi vittoriesi, costretti ad essere massimo in 150, con biglietti esclusivamente nominativi.