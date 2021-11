Gelesi in Coppa, il Gela FC anticipa ad oggi, domani SSD Gela e Gela Calcio

In Coppa Trinacria il Gela Calcio, sconfitto 3-0 a Campobello di Licata, domani affronterà al Presti gli agrigentini con l’intento di ribaltare il risultato. La squadra in settimana è stata affidata in toto a Maurizio Nassi, mentre Daniele Genovese sarà il suo secondo ed anche portiere.

Infine nel calcio a 5 il Gela di Enzo Fecondo si recherà in trasferta a Mazzarrone per la sesta giornata della serie C2. I biancazzurri sono a punteggio pieno con 15 punti in cinque partite.