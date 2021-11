Gelesi spacciavano a Niscemi, tre condanne: venne sequestrata cocaina

Gela. Tre condanne per altrettanti imputati, che avrebbero piazzato cocaina a Niscemi. La decisione è stata formalizzata dal gup Roberto Riggio e ha toccato tre gelesi, in passato coinvolti in un’indagine, che trasse spunto proprio dalla ricostruzione di un giro di droga, effettuata dagli agenti di polizia del commissariato e dai pm della procura. Sette anni e sei mesi di detenzione sono stati imposti al trentenne Francesco Scicolone. Su di lui gravavano le contestazioni più pesanti e venne arrestato dai poliziotti, che trovarono circa ottanta grammi di cocaina, oltre a denaro. La difesa, sostenuta dall’avvocato Rosario Prudenti, ha invece cercato di ridimensionare la ricostruzione degli inquirenti, mettendo in dubbio l’effettiva disponibilità della droga. Scicolone fu arrestato insieme a Giovanni Mistretta, nei cui confronti è stata pronunciata la condanna a quattro anni e due mesi di detenzione. I gelesi erano insieme, a Niscemi, quando furono arrestati. Quattro anni e otto mesi di detenzione, invece, sono stati decisi per un terzo imputato, Ruben Raitano.