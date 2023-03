“Generazione Gela”, nasce comitato: confronto con la città, “incontrarsi per la rinascita”

Gela. L’hanno già ribattezzato “Generazione Gela”. L’esordio del nuovo comitato è fissato per sabato pomeriggio, all’ex chiesa di San Giovanni. Partono infatti i tavoli tematici per ridisegnare la città, in profonda crisi e in cerca di soluzioni di rilancio. Una comunicazione in tal senso l’ha inoltrata Andrea Battiato. Nessun riferimento politico ma “l’incontro di persone, donne e uomini, studenti e professionisti che hanno voglia di restare, di tornare, di vivere al meglio nel luogo dove sono nate, Gela”. “Generazione Gela è un comitato socio-culturale nato dall’esigenza di attivarsi per arginare il lento decadimento che sta attraversando la città”, aggiungono in una nota appena diffusa. Sabato, è previsto l’evento “Diamoci un tavolo di idee”. L’inizio è alle ore 16. “Il comitato promuove il primo meeting aperto alla cittadinanza, organizzando tavole rotonde incentrate su tematiche attuali riguardanti la nostra città. Si tratta di un’occasione unica per generare un dibattito costruttivo sulle tematiche della rigenerazione urbana, della sicurezza, della formazione sociale e della valorizzazione turistica dei beni archeologici”, viene spiegato.