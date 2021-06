“Generazione sospesa”, un manuale per educare i nativi tecnologici

Gela. Totalmente immersi nel presente, incapaci di proiettarsi nel futuro, ma soprattutto abbandonati da chi non sa quali strumenti adottare per educarli. Sono loro i protagonisti del nuovo libro di Giuseppe Raffa, i ragazzi della generazione sospesa. Edito dal Lions Terra Iblea di Comiso, “Generazione Sospesa” è una raccolta di articoli specialistici nei quali l’autore approfondisce il rapporto che i giovani hanno istaurato con le loro famiglie durante la pandemia. “È il risultato della raccolta di articoli che ho scritto, nelle vesti di pedagogista e giornalista con il quotidiano La Sicilia, da marzo 2020 a maggio 2021 – afferma il pedagogista, Giuseppe Raffa – Affronto anche il nuovo nichilismo giovanile, quale aggressività e violenza cinica e crudele che si è scatenata nei giovani dando vita, soprattutto negli ultimi tempi, a numerose risse in tutt’Italia”. Una generazione in cui il mondo reale e il mondo tecnologico sono assolutamente indissolubili e per la quale i metodi educativi di un tempo non ottengono più risultati positivi. Evidenziata la scarsa conoscenza degli educatori in merito alla generazione dei nativi digitali, Giuseppe Raffa, attraverso la stesura di “Generazione Sospesa”, mira a fornire loro informazioni e consigli utili sui nuovi metodi educativi applicabili alla nuova generazione, totalmente rapita dalla tecnologia.