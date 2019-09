“GENOVA ORE 11.36”, A VENEZIA IL DOCU-FILM SUL CROLLO DEL PONTE MORANDI

VENEZIA (ITALPRESS) – “Genova Ore 11:36”, un non fiction film che documenta il crollo di Ponte Morandi con le testimonianze di chi lo ha vissuto o subito, in modo diretto o indiretto, comunque indelebile: un lungometraggio in cui si alternano le voci dei testimoni oculari, dei parenti delle vittime, dei feriti, scritto da Giorgio Nerone e Fabrizia Midulla con Emilio Fabio Torsello con la regia di Emiliano Bechi Gabrielli, per la casa di produzione 42° parallelo in collaborazione con RaiCinema.

Oggi il trailer è stato presentato al Festival di Venezia, nello spazio di Regione Veneto, alla presenza degli autori, dell’assessore alla Cultura di Regione Liguria Ilaria Cavo, del vicesindaco di Genova Stefano Balleari e della presidente di Liguria Film commission Cristina Bolla.

Dopo l’anticipo di oggi a Venezia, nell’ambito della settimana del Cinema, il lungometraggio sarà proiettato gratuitamente, in anteprima nazionale sabato 14 settembre alle 21 al Teatro della Gioventù di Genova e poi trasmesso domenica 15 settembre in prima serata su Rai 3.

