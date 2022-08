Geometri nel 1999, l’incontro dopo 23 anni dal diploma con il prof di Matematica

Gela. L’estate in città è anche occasione per incontrare amici di un tempo, come ex compagni di classe che dopo il diploma hanno seguito carriere diverse. Dopo 23 anni dal diploma, hanno deciso di rendersi protagonisti di una “rimpatriata” sei ormai ex alunni della classe 5^ C dell’istituto per geometri “Ettore Majorana” di Piano Notaro.