Georgia ribaltata, Spagna ai quarti contro la Germania

COLONIA (GERMANIA) (ITALPRESS) – Il prossimo 5 luglio a Stoccarda sarà la Spagna a giocare contro la Germania padrona di casa nei quarti di Euro2024. Al Rhein Energie Stadion di Colonia, le Furie Rosse battono la Georgia per 4-1, sfruttando il calo fisico e psicologico degli uomini di Sagnol. Dopo l’autogol di Le Normand, la Spagna risponde, nell’ordine, con Rodri, Fabian Ruiz, Nico Williams e Dani Olmo. La Georgia torna comunque a casa tra gli applausi. Per una buona porzione di primo tempo, i tifosi dei Crociati vivono un sogno, grazie allo sfortunato autogol di Le Normand. Al 18′, infatti, il difensore spagnolo, nel tentativo di anticipare Kvaratskhelia, devia in porta l’insidioso cross di Kakabadze. Sino a quel momento, la Georgia non aveva praticamente mai superato la metà campo, dimostrandosi in totale balia del giro palla della Spagna. Dopo il clamoroso svantaggio, i ragazzi di De la Fuente perdono un pizzico di serenità anche se Mamardashvili deve compiere due grandi interventi su Morata e Cucurella. A togliere le castagne dal fuoco ci pensa il solito Rodri: il centrocampista del Manchester City, al 39′, riesce a pareggiare con un preciso tiro dalla distanza. In apertura di ripresa, Kvaratskhelia spaventa gli avversari, provando a sorprendere da centrocampo Unai Simon colpevolmente fuori dai pali: questa occasione, di fatto, rappresenta l’ultimo squillo della Georgia. Al 51′, con cinismo, la Spagna completa la rimonta, quando Fabian Ruiz sotto porta corregge in rete il cross di Yamal. Le Furie Rosse si sciolgono definitivamente e al 75′ Nico Williams assesta il colpo del ko, segnando il 3-1. La Georgia è moralmente sepolta e Dani Olmo aggrava il passivo sul 4-1. La Spagna chiude divertendosi e divorandosi un paio di gol con Yamal. Ora testa alla Germania, appuntamento venerdì alle ore 18.

