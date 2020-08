“Gestione pubblica acqua e azienda dei Comuni”, Forum: “Sedute consiglio come a Gela”

Gela. Il Forum dei movimenti per l’acqua pubblica torna a farsi sentire, rivolgendosi a tutti i Comuni che rientrano nella nuova Ati provinciale, presieduta dal sindaco di Niscemi Massimiliano Conti. Da sempre, il Forum spinge per il ritorno alla gestione pubblica del servizio idrico, con l’addio al contratto che lega i Comuni a Caltaqua. Una decisione di questo tipo è stata deliberata lo scorso anno dalla commissione tecnica, della quale fa parte anche il sindaco Lucio Greco. Adesso, gli esponenti del Forum hanno scritto ai sindaci e ai consigli comunali. Sono convinti che si debba partire da quello che accadrà lunedì a Palazzo di Città, con una seduta monotematica, tutta concentrata sulla vicenda idrica e sui tanti disservizi. Il presidente Salvatore Sammito ha dato seguito ad una richiesta che ha messo insieme maggioranza e opposizione, dal Pd fino a Fratelli d’Italia. Così come in città, per il Forum tutti gli altri Comuni devono convocare sedute monotematiche sul servizio idrico, così da rilanciare la vertenza. L’Ati deve ancora assumere le funzioni che sono state dell’Ato Cl6 e di recente il sindaco Massimiliano Conti non ha escluso che una volta completato il passaggio si possa valutare l’ipotesi dello scioglimento del contratto con Caltaqua, per inadempimento. Per il Forum, la soluzione può passare dalla costituzione di un’azienda speciale consortile di proprietà di tutti i Comuni dell’ambito.