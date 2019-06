Gestione randagi nel caos: due persone ferite e cani ammazzati

Gela. Due persone aggredite, un cane barbaramente ucciso, abbandonato in strada e la convocazione urgente della ditta incaricata al servizio di accalappiamento da parte dell’Assessore Florinda Iudici.

Sono questi gli episodi che hanno riaperto, nelle ultime 48 ore, la questione randagismo.

Lo stesso artista Giovanni Iudice, nell’accusare di incapacità la giunta Greco, ha chiesto le dimissioni del Sindaco.

Anche sui social è scoppiata la polemica per via di post in cui si promuove l’uccisione dei poveri animali, scatenando l’indignazione degli animalisti.

Sono mesi, ormai, che i cittadini chiedono un intervento ed una partecipazione attiva da parte del Comune che, però, ad oggi, sembra non aver ancora trovato una soluzione.

Da quasi 15 giorni circa, infatti, è stato attivato dalla Società Dog Service, il servizio di accalappiamento cani, così come quello di sterilizzazione, ma visti gli ultimi eventi, chiaramente qualcosa non sta andando per il verso giusto.