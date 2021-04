“Gestione rifiuti è fallimentare”, Scerra: “Serve trasparenza anche su Timpazzo”

Gela. Quella dei rifiuti e più in generale delle attività dell’assessorato ambiente, da un anno in capo al sindaco Lucio Greco, “è una gestione fallimentare”. Il capogruppo di “Avanti Gela” Salvatore Scerra reputa del tutto “inefficace” l’azione del sindaco, che ha preso in mano la delega dopo le dimissioni dello scorso anno dell’ex assessore dem Grazia Robilatte. “Non posso non ricordare di essere stato tra i primi fermi e convinti sostenitori dell’espletamento della gara pluriennale per l’assegnazione del servizio della gestione dei rifiuti, arrivando perfino, alla luce della sua manifesta ed indubbia inconcludenza, a chiedere ed ottenere la sfiducia dell’amministrazione retta dal duo Messinese-Siciliano. Siamo andati avanti – dice Scerra – una nuova amministrazione si è presentata alla città, ma, dopo appena dodici mesi di governo, a luglio dello scorso anno l’assessore in quota Pd ha rassegnato le sue dimissioni e da quel momento la sesta città siciliana è stata gestita dal primo cittadino con risultati imbarazzanti, che hanno addensato l’oscurità su questo servizio pubblico”. Scerra spiega che l’amministrazione comunale, con il sindaco in testa, non ha fatto nulla per rendere proporzionali i pagamenti imposti ai cittadini rispetto al servizio rifiuti, ad oggi ritenuto non conforme. “Nessuno, sindaco, giunta, consiglieri di maggioranza, si batte perché venga applicato il principio di proporzionalità e corrispondenza tra tasse versate e servizi usufruiti. Nessuno programma e rende esecutive azioni mirate ad incentivare il cittadino al fine di ottemperare alla raccolta differenziata. Il cittadino, al contrario, desiste da ogni dovere in tal senso davanti ad un’amministrazione assente, sorda alle esigenze degli utenti. E’ inconcepibile che debbano essere i privati, da soli o attraverso i comitati di quartiere, a prodigarsi per mantenere pulite le vie e le piazze – aggiunge – sostituendosi all’amministrazione per espletare un servizio che è pubblico”. Scerra era tra i consiglieri che hanno cercato di effettuare un’ispezione a Timpazzo e non si tira indietro nel richiedere più trasparenza, anche alla luce dei tanti sospetti che si sono succeduti nell’ultimo periodo.