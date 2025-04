“Gestivano lo spaccio di droga”, chieste pesanti condanne: Meroni va ai domiciliari

Gela. Sono molteplici gli episodi di spaccio di droga che vengono contestati a Paolo Vitellaro e Rocchina Meroni, coinvolti lo scorso anno in un’operazione condotta dai militari della guardia di finanza. Vennero costantemente monitorati nei contatti con i tanti clienti. Furono seguiti per diversi mesi, nel 2023 e nel 2024. Fatti che oggi hanno condotto la procura a richiedere condanne pesanti, in abbreviato. Otto anni di reclusione per Vitellaro (difeso dall’avvocato Vincenzo Vitello) e sette anni e un mese per Meroni (rappresentata dai legali Rosario Prudenti e Cristina Alfieri). Secondo le contestazioni, gestivano lo spaccio di droga, poi ricostruito dai finanzieri.