Gettoni presenza ex consiglieri, interrogatori in procura: ci sarebbe indagine

Gela. L’indagine riguarderebbe presunti abusi nell’ottenimento dei gettoni di presenza, soprattutto per le riunioni delle commissioni consiliari a Palazzo di Città. Una vicenda diventata pubblica durante l’ultimo scorcio della consiliatura, legata al mandato dell’allora sindaco Angelo Fasulo. Ci sarebbero stati numeri anomali, con riunioni quotidiane, talvolta anche nel cuore del periodo estivo, quando le attività istituzionali a Palazzo di Città vengono sospese. Ieri mattina, alcuni ex consiglieri comunali, in carica in quel periodo, si sono recati in procura. Sarebbero stati sentiti, proprio nell’ambito di approfondimenti investigativi avviati su queste vicende. Si tratterebbe di consiglieri, già seduti nei banchi sia del centrodestra che del centrosinistra. Assistiti dai loro legali, avrebbero risposto alle domande degli investigatori che stanno conducendo le indagini. Nel periodo al centro delle verifiche, ci fu una denuncia pubblica del Movimento cinque stelle, che segnalò l’esistenza di una sorta di “gettonopoli” a Palazzo di Città.