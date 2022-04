Ghelas, anticorruzione e trasparenza: un esperto esterno per adeguare il Mog

Gela. I vertici della municipalizzata Ghelas, da tempo, hanno avviato interlocuzioni con l’amministrazione comunale, per definire il nuovo contratto. Attualmente, la società è in regime di proroga tecnica. In questo frangente, con il confronto in atto sulla nuova convenzione, l’amministratore Francesco Trainito sta proseguendo l’attività interna, per l’adeguamento degli strumenti normativi che regolano il settore anche delle società in house. Di recente, è stato nominato il responsabile per i rapporti con il Comune, in tema di controllo analogo, a seguito del regolamento predisposto dall’assise civica. Trainito, negli scorsi giorni, ha invece messo la firma sull’avviso per la selezione di un professionista esterno, al quale affidare l’incarico di adeguare il modello di organizzazione e gestione, il cosiddetto Mog. E’ uno dei documenti più importanti nella regolamentazione delle attività interne alla municipalizzata. Il modello va adeguato alla luce della previsione della normativa che delinea la responsabilità penale anche delle società e in tema di segnalazioni interne su possibili illeciti, attraverso la disciplina del wistleblowing e dell’anticorruzione. A seguito delle candidature che perverranno negli uffici di Ghelas, verrà effettuata una valutazione dei curriculum.