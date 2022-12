Ghelas, approvata la proroga di tre mesi: Comune non coprirà più con le royalties

Gela. Era l’unica via percorribile e nelle scorse ore la giunta ha varato la nuova proroga per la municipalizzata Ghelas multiservizi. Come aveva anticipato il manager Pietro Inferrera, dopo incontri con l’amministrazione comunale e i sindacati, il provvedimento avrà efficacia per i prossimi tre mesi, dall’1 gennaio e fino al 31 marzo. Senza atti finanziari e con la situazione drastica che si è venuta a determinare a Palazzo di Città, non c’erano le condizioni per stipulare il contratto pluriennale, da tempo atteso negli uffici della società in house e che era stato concluso un anno fa, quando alla guida c’era l’ingegnere Francesco Trainito. Anche in quel caso, ragioni legate a valutazioni condotte dai revisori dei conti sugli strumenti comunali portarono ad uno stop “cautelativo”, in attesa delle successive tappe. Ora, però, la crisi degli atti finanziari altro non poteva generare se non appunto una proroga, a tutela dei lavoratori e della società. Tra i servizi affidati a Ghelas non ci sarà più quello di sosta a pagamento, intanto assegnato ad una società esterna. La copertura finanziaria della proroga prevede di prenotare somme per un totale di 886 mila euro, mentre l’amministratore Inferrera ha da qualche tempo attivato un piano di riduzione di tutti i costi. Entro i prossimi tre mesi, anche se non è assolutamente possibile ipotizzare tappe precise, si dovrebbe invece arrivare al contratto pluriennale che per il management Ghelas rappresenterebbe la porta per una vera programmazione.