Ghelas, approvato il bilancio: “Azienda in linea nonostante le difficoltà dell’ente comunale”

Gela. In un municipio al momento privo di veri e propri atti finanziari, la multiservizi Ghelas va in controtendenza. Questa mattina, l’assemblea ha approvato il bilancio. Alla presenza del sindaco Lucio Greco, era già stato incassato il sì degli organi tecnici e di controllo. “Un bilancio in utile e con un risparmio di ottocentomila euro – dice il manager Pietro Inferrera – l’azienda è in linea con gli stipendi e stiamo procedendo al versamento della rata del Tfr. Ci sono tutte le coperture nonostante la fase veramente difficile che vive l’ente comunale”. Nelle scorse settimane, si era posto il punto interrogativo degli stipendi dei dipendenti a causa di pagamenti non sbloccati dal municipio. I versamenti sono stati autorizzati e Inferrera ha ottenuto il voto favorevole dell’assemblea. Ghelas è spesso chiamata in causa per servizi che non vengono considerati idonei ma i numeri sono limitati e il personale destinato alle manutenzioni e agli interventi, in strada e nelle strutture di competenza, è oggettivamente ai minimi.