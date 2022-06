Ghelas, assemblea spostata a fine mese: passo decisivo per il bilancio della municipalizzata

Gela. Bisognerà attendere l’ultima settimana di giugno per l’assemblea Ghelas, prevista per l’approvazione del bilancio ma anche per mettere le basi della riconferma, ormai quasi scontata, dell’amministratore Francesco Trainito. La riunione, in presenza del sindaco Lucio Greco, si sarebbe dovuta tenera oggi, in prima convocazione. Ragioni di salute di due componenti del collegio dei sindaci hanno costretto l’amministratore della municipalizzata a posticipare, appunto a fine mese. Quello del bilancio sarà un passaggio importante, che arriva dopo settimane di forti incertezze, anche rispetto alla permanenza di Trainito alla guida della multiservizi. L’attività per il nuovo contratto di servizio è però ripartita e lo stesso Trainito ha spiegato che “non c’è più stallo”. Una ragione in più per andare avanti. Con l’approvazione del bilancio scade l’incarico del manager e dei componenti del collegio dei sindaci. I sindacati hanno più volte rilanciato sulla necessità di maggiori certezze per il futuro occupazionale dei lavoratori e ci sono stati momenti di difficoltà, accentuati da crediti che Palazzo di Città deve ancora coprire integralmente. Trainito, del resto, nelle linee di ripartenza ha posto nuove assunzioni, che sono uno scoglio normativo non facile da superare. Senza altri operatori e con i pensionamenti che proseguono, i numeri diventano sempre più difficili da gestire e i servizi non possono essere coperti per come prevede il rapporto contrattuale con il municipio.