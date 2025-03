Ghelas, atti per il nuovo contratto ai revisori: non sono pervenute osservazioni

Gela. Entro il termine di una settimana, salvo l’unica osservazione arrivata direttamente dai riferimenti di Ghelas, non sono pervenute altre richieste di modifica della bozza del nuovo contratto della multiservizi. Così, lunedì il sindaco Di Stefano darà indicazioni affinché il segretario generale trasmetta tutti gli atti ai revisori dei conti, per il parere proprio sul nuovo contratto della società. Il lavoro condotto per mesi gradualmente va verso la definizione. Il parere dei revisori, che comunque proprio sul finire della prossima settimana concluderanno il loro mandato a Palazzo di Città, sarà certamente di peso rispetto al destino del contratto, del quale Ghelas ha necessità per una programmazione a lungo termine. La delibera è già stata predisposta dall’esperto nominato dal sindaco, l’avvocato Harald Bonura. Riunioni e verifiche tra le parti non sono mancate, anche in presenza dei dirigenti comunali e del segretario generale. Sarà il consiglio comunale, infine, a varare definitivamente un contratto atteso da diversi anni. Il manager Ghelas Siragusa e il sindaco hanno voluto che si procedesse con una disamina tecnica sulla congruità dei costi dei servizi, che è stata affidata al commercialista Fabrizio Morello. Tutti i passaggi sono stati osservati. Di Stefano aveva dato una settimana di tempo ai dirigenti comunali per eventuali segnalazioni sui contenuti della bozza di contratto. L’unica osservazione, appunto, è arrivata proprio da Ghelas. Per il resto, non ne sono pervenute e per questa ragione il sindaco vuole accelerare. Le difficoltà che si vivono nella gestione della società multiservizi sono piuttosto note. Il manager Siragusa ha voluto garantire anzitutto la stabilità finanziaria e la copertura di tutti gli oneri verso i dipendenti. La soglia di personale è decisamente ridotta e nuove assunzioni non sono possibili, al momento.