Ghelas, chiuso iter nuovo contratto: rush finale verso il voto del consiglio comunale

Gela. Sarà un rush finale, quello sul contratto Ghelas, che nelle ultime ore è stato sbloccato. Sono arrivate tutte le firme dei dirigenti e il sindaco Lucio Greco ha provveduto ad inoltrare la proposta. In aula consiliare, in attesa della conferma ufficiale, il nuovo contratto della municipalizzata potrebbe arrivare il 28 dicembre. Toccherà poi all’assise civica pronunciarsi. L’amministratore della società in house, Francesco Trainito, da mesi attendeva segnali, soprattutto dai dirigenti del municipio e dagli uffici, ai quali aveva inoltrato tutte le schede tecniche. Per settimane, non ci sono stati riscontri e anche la maggioranza del sindaco ha iniziato a chiedere spiegazioni, visto che il contratto della municipalizzata è l’ultimo vero adempimento amministrativo, che sicuramente metterà alla prova i pro-Greco. Come conferma Trainito, tra le novità del contratto, c’è l’esclusione del servizio di sosta e parcheggi. L’amministratore Ghelas ha più volte comunicato, che con personale numericamente insufficiente, ancora più ai minimi dopo i tanti pensionamenti, non avrebbe mai potuto coprire le attività, in maniera efficiente. Probabilmente, l’amministrazione comunale aprirà la fase per arrivare ad una gara, da affidare ad un’azienda esterna. Nel periodo transitorio, il servizio dovrebbe essere coperto con personale della municipale e con comunali. I ritardi accumulati sul contratto hanno indotto l’amministratore Trainito a sollevare tanti dubbi sull’effettiva volontà dei dirigenti. Si è spinto a sostenere che probabilmente “qualcuno vuole la messa in liquidazione di Ghelas”. La chiusura dell’iter del contratto arriva all’indomani di una riunione che Trainito e il sindaco Lucio Greco hanno avuto con le organizzazioni sindacali, preoccupate dall’assenza di riscontri.