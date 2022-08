Ghelas, collegio sindacale da rinnovare: c’è il bando, nomine finali toccano a Greco

Gela. La nomina, sulla carta, era in programma contemporaneamente a quella per l’amministratore, scelta ricaduta sull’ingegnere Pietro Inferrera. Per rinnovare il collegio sindacale della municipalizzata Ghelas si deve però passare da un bando pubblico, che è stato appena reso noto. I tre componenti titolari (ci sono anche due supplenti) costituiranno l’organo tecnico della multiservizi. Prima della pausa estiva, il sindaco Lucio Greco ha varato il passaggio di consegne dall’ex amministratore Francesco Trainito al neo manager Pietro Inferrera, già esperto del primo cittadino in materia di pianificazione strategica. Sulla base delle domande che saranno presentate da professionisti o docenti universitari, con i requisiti previsti, sarà il sindaco Lucio Greco ad individuare i componenti. Anche in questo caso, si tratterà di “nomine fiduciarie”. Indicazioni che potrebbero farsi sentire nel rapporto interno alla maggioranza, tra l’avvocato Greco e i suoi alleati. Con l’avvento dell’ingegnere Inferrera, il sindaco ha intrapreso un sentiero che l’ha condotto ad una nomina di propria stretta fiducia, senza affidarsi a criteri più marcatamente politici. Il bando per il collegio sindacale arriva in un periodo di piena campagna elettorale.