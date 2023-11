Ghelas, contratto e futuro: commissione spinge per l’audizione del manager

Gela. L’amministrazione comunale, in piena emergenza finanziaria, vuole chiudere il cerchio intorno al nuovo contratto della multiservizi Ghelas. In settimana, è arrivata la conferma al termine di un tavolo al quale ha preso parte il manager dell’in house Pietro Inferrera. Si sarebbe dovuta tenere l’audizione dello stesso Inferrera, in commissione sviluppo economico. L’appuntamento è saltato e i consiglieri cercheranno di avere comunque un confronto con l’amministratore. L’obiettivo indicato dall’amministrazione è portare il contratto in aula consiliare entro fine anno. In caso contrario, si dovrebbe procedere con un’ulteriore proroga per tre mesi, con l’impegno di un voto d’aula entro marzo. Tutto questo mentre si insedierà la commissione straordinaria di liquidazione. La commissione, presieduta dal civico Rosario Faraci, aveva definito un programma di razionalizzazione dei servizi per il rilancio dell’in house. Ci fu l’approvazione del consiglio ma non si concretizzò.