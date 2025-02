Ghelas, contratto fondamentale per andare avanti: verifica con i sindacati

Nonostante l’esiguità del personale, le attività sono in essere per le manutenzioni e l’azienda ha ottenuto affidamenti con interventi a Macchitella e in piazza Setti Carraro. Serve personale ma la situazione attuale non permette procedure di assunzione a tempo indeterminato. Il manager Siragusa, con l’assenso del sindaco, ha scelto di guardare alle agenzie interinali per la fornitura di quattro operatori specializzati negli interventi sul verde pubblico. Si tratterà di attività a tempo determinato. È stata appena nominata la commissione interna che dovrà selezionare l’agenzia. Parallelamente, vanno avanti le interlocuzioni finalizzate all’ottenimento di crediti consistenti che l’azienda vanta nei rapporti con il Comune.