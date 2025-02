Ghelas, definiti gli atti finali per il contratto: era già stato trasmesso il piano industriale

Servono operatori che possano concentrare l’attività proprio sulle manutenzioni. L’azienda, nel periodo natalizio, ha abbellito diverse zone della città e ha da poco provveduto all’illuminazione dello stadio “Mattei”. Avere il contratto diventa essenziale per dare le basi al piano industriale, volto al rilancio di una società che né il management né l’amministrazione comunale intendono lasciare al declino. Tra i capitoli aperti, c’è poi quello dei crediti che l’azienda vanta nei rapporti con il Comune. Anche questo è uno scoglio non facile da approcciare ed è stato affidato un incarico legale, per ora solo rispetto alla conclusione di un’eventuale intesa stragiudiziale. In settimana, il manager Siragusa ha messo la firma per l’approvazione del piano anticorruzione per il triennio 2025-2027, individuando la figura del responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza. Sarà la dipendente della società, Patrizia Abbenanti.