Ghelas, Di Stefano ha incontrato il legale nominato per il contratto: fissato tavolo urgente

“In questo modo, capiremo come andare avanti”, precisa il sindaco. Quello del contratto è un capitolo annoso per il destino della municipalizzata, che deve sostenere una condizione generale sempre piuttosto difficile. Vanno avanti, su un altro fronte, gli accertamenti finanziari, richiesti proprio dal sindaco. Le criticità gravi, come ricordato da Di Stefano, allo stato non sono state disinescate. Tra nuovo contratto e tenuta finanziaria, su Ghelas si allungano ancora le incertezze.