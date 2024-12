Ghelas, è ufficiale il piano industriale: trasmesso in Comune, “ora contratto e delibera”

Gela. Potrebbe essere la tappa decisiva nella vicenda, annosa, della multiservizi Ghelas. Dall’azienda è stato ufficialmente trasmesso, a Palazzo di Città, il piano industriale completo. In giornata, in municipio è pervenuto il documento, propedeutico al contratto che dovrebbe poi assicurare una programmazione a lungo termine. Il sindaco Di Stefano aveva già dato il proprio assenso, informale, ai contenuti del piano. “E’ stato trasmesso il piano definitivo – spiega il primo cittadino – nel pomeriggio, ho avuto un confronto con l’avvocato Harald Bonura che sta per iniziare il lavoro per redigere il contratto e per la relativa delibera di giunta. Stiamo facendo due passi in avanti, sono fiducioso”. Negli ultimi tempi, si è intensificato il dialogo tra l’amministrazione comunale e il manager Ghelas Siragusa, che si muove insieme agli uffici della società allo scopo di un rilancio che passa appunto dal piano industriale. Sembra quindi che ci sia un’unità di intenti che convince il sindaco. La questione Ghelas, inoltre, è al vaglio del neo segretario generale Curaba.