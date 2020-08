Ghelas entra nel servizio rifiuti? Parte ricerca tecnico e mezzi: pubblicato avviso

Gela. Davanti alle enormi difficoltà che l’amministrazione comunale sta affrontando nel gestire il servizio rifiuti, forse il sindaco Lucio Greco potrebbe affidarsi alla municipalizzata Ghelas, che martedì ha varato il bilancio 2019, chiuso in positivo. Il rapporto di fiducia tra l’avvocato e il manager Francesco Trainito sembra ormai definitivamente consolidato e l’imprenditore ha messo la firma su un avviso pubblico, che apre nuovi scenari. L’azienda è alla ricerca di un “responsabile tecnico”, abilitato ad operare in società di categoria 1C, quella prevista nell’albo nazionale per la gestione ambientale. Inoltre, l’avviso è rivolto all’acquisizione di mezzi per la raccolta rifiuti. Tre autospazzatrici e mezzi di “portata non inferiore a 65 tonnellate”. Da quanto riportato nell’avviso, sembrerebbe che il manager Trainito stia gettando le basi per collocare l’azienda anche nel settore della raccolta rifiuti. Forse, il tentativo di organizzare un servizio in house, direttamente controllato da una società del Comune? Lo scorso anno, il sindaco Lucio Greco aveva presentato un progetto analogo, che fece molto discutere. In consiglio comunale, parlò della possibilità che Ghelas iniziasse ad operare nella raccolta rifiuti, anche insieme ad Eni. I manager della multinazionale presero subito le distanze, ma pare che l’idea di contare sulla società in house il sindaco non l’abbia ancora abbandonata. Da oltre un anno, si tenta di assegnare la gara “ponte”, ma per cinque volte la procedura è andata deserta. Ieri, la Srr4 ha autorizzato la nomina del dirigente comunale Grazia Cosentino a rup di una nuova procedura d’appalto, in attesa che la gara da sette anni possa vedere la luce.