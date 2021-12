Ghelas, Farruggia: “Contratto va ritirato, non c’è copertura finanziaria”

Gela. “Il sindaco e l’amministrazione comunale ritirino l’atto”. Il consigliere comunale Virginia Farruggia, che già ieri aveva chiesto “un passo indietro” dell’amministratore Ghelas Francesco Trainito, è ancora più critica sul nuovo contratto della municipalizzata, dopo che questa mattina neanche la maggioranza è riuscita ad avere i numeri per trattarlo in aula. “E’ un atto che non ha la basi per andare avanti – dice la grillina – c’è un parere tecnico favorevole, ma con una copertura finanziaria assicurata solo dal bilancio 2021. In sostanza, visto che l’atto prevede il periodo di un anno, parliamo di un provvedimento senza copertura, perché per il prosieguo bisognerà rifarsi al bilancio 2022, che non si sa quando verrà approvato”. Per Farruggia, ci sono evidenti criticità contabili. “Non riesco a capire come si faccia a portare in aula un atto di questo tipo, soprattutto dopo quanto segnalato dalla Corte dei Conti – aggiunge – il contratto va ritirato e si dovrebbe procedere con una proroga, almeno per il periodo di effettiva copertura finanziaria”.