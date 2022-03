Ghelas, giunta approva proroga di tre mesi: l’ultima prima del nuovo contratto

Gela. Il sì, come era prevedibile, è arrivato nel tardo pomeriggio di oggi, ultimo giorno utile. La giunta comunale ha deliberato un’ulteriore proroga tecnica per la Ghelas Multiservizi. Arrivare al nuovo contratto non è stato possibile e la proroga, di tre mesi, è stata disposta proprio per avere spazio di manovra e definire la convenzione, che va valutata con attenzione, a partire dai servizi che vanno confermati e da quelli che eventualmente potrebbero essere esternalizzati, come il verde pubblico. Il nuovo collegio dei revisori si è espresso con parere e gli uffici finanziari avevano già dato l’ok alla proroga, definita d’intesa tra l’amministrazione comunale e il manager della municipalizzata, Francesco Trainito. Il sindaco si è trovato davanti alla necessità politica di dare qualche spiegazione in più agli assessori, che a loro volta avrebbero voluto evitare la proroga bis (che segue quella dello scorso anno), considerando imprescindibile un nuovo contratto, anche a garanzia dei lavoratori della in house.