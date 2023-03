Ghelas, in settimana va approvata nuova proroga: senza contratto è un passaggio obbligato

Gela. E’ una delle priorità più urgenti, messa sul tavolo del nuovo segretario generale Carolina Ferro. Entro venerdì va approvata in giunta la delibera che rinnoverà la proroga tecnica per la multiservizi Ghelas. E’ un provvedimento atteso dai lavoratori, dai sindacati e dalla guida dell’in house. Senza il nuovo contratto, bisogna necessariamente ricorrere ad una proroga, probabilmente di altri tre mesi. La crisi finanziaria in atto non agevola un’evoluzione lineare e la scorsa settimana i lavoratori e i sindacati si sono fatti sentire, anche attraverso un’assemblea. A rischio c’erano gli stipendi. Il manager Pietro Inferrera aveva segnalato i mancati riscontri del Comune alle richieste di pagamento. L’assemblea e un nuovo tavolo avviato con i sindacati hanno fatto da propellente per lo sblocco di somme consistenti, fino a quattrocentomila euro, trasferite nelle casse della municipalizzata. In questa fase, non sembrano esserci rischi di sorta ma sul contratto pluriennale bisognerà spingere.