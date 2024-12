Ghelas, la giunta ha autorizzato una nuova proroga: altri due mesi per la multiservizi

Manca personale e c’è l’esigenza di recuperare i crediti vantati nei rapporti contrattuali con il Comune, attualmente in dissesto. Ieri, il sindaco, in consiglio comunale, ha spiegato che l’intenzione è di risanare la società, a tutela dei servizi per l’ente e dei lavoratori. Per questa ragione, lui stesso e la sua maggioranza non hanno condiviso il parere non favorevole rilasciato dai revisori rispetto alla ricognizione delle società partecipate, con in testa Ghelas.