Ghelas, l’anno si chiude con un’altra proroga: prossimi mesi forse decisivi per il contratto

Gela. Entro il fine settimana, limite massimo prima della conclusione del 2023, dovrebbe arrivare la nuova proroga tecnica per la municipalizzata Ghelas multiservizi. Il tentativo di chiudere con l’approvazione del contratto non ha trovato le giuste condizioni, anche a seguito della necessità avanzata dal segretario generale (dirigente al bilancio) di effettuare ulteriori verifiche, data la dichiarazione di dissesto già approvata per il municipio. La scorsa settimana, il manager Pietro Infererra ha incontrato il sindaco Lucio Greco e la burocrazia comunale. A questo punto, l’obiettivo più concreto dovrebbe essere la definizione del nuovo contratto entro il prossimo marzo, senza passare da altre proroghe. Quella in atto scade proprio a fine dicembre. In commissione sviluppo economico (con un’audizione tenutasi sempre la scorsa settimana), l’ingegnere Inferrera ha riferito di aver effettuato tutti gli approfondimenti e predisposto gli atti necessari per il nuovo contratto, intervenendo in un periodo certamente non facile per i conti del municipio. Anche in commissione ha consegnato la documentazione necessaria.