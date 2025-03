Ghelas, non solo il contratto: “Bilancio entro la scadenza di giugno”

Gela. Il nuovo contratto è stato definito, oramai chiuso dopo un lungo confronto tra le parti. Come abbiamo riportato, dovrà passare al vaglio dei revisori comunali e del civico consesso, chiamato a pronunciare il sì decisivo. Intorno alla municipalizzata Ghelas le verifiche e gli approfondimenti sicuramente non mancano. Ieri, si è tenuta l’assemblea. L’obiettivo del bilancio verrà raggiunto, come ribadito durante la riunione, entro la scadenza prevista dalla normativa in materia, quindi non oltre giugno. Su questo hanno voluto confrontarsi il sindaco Di Stefano, il manager Ghelas Siragusa e gli organi di controllo. L’azienda non sembra risentire di eventuali scossoni finanziari ma dovrà comunque ottenere importanti crediti vantati nei rapporti con l’ente comunale. Anche di questo aspetto si è discusso. L’amministratore Siragusa, mesi addietro, ha conferito un incarico legale per attivare tutti i canali utili all’ottenimento delle somme, anzitutto in via stragiudiziale. L’attuale proroga tecnica è in scadenza. Verrà chiaramente rinnovata, in attesa del contratto pluriennale, che ormai pare sempre più vicino alla meta.