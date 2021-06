Ghelas, nuovo contratto entro fine giugno: amministrazione e società puntano a intesa

Gela. Gli incontri proseguono e l’intenzione è di chiudere, nel rispetto della scadenza di fine giugno. L’amministrazione comunale e i vertici di Ghelas stanno valutando tutti gli aspetti tecnici e giuridici per il rinnovo del contratto di servizio. L’amministratore della municipalizzata, Francesco Trainito, ha presentato lo schema, rivolto soprattutto a razionalizzare le attività e a garantire una produzione, anche superiore. I vertici della società in house puntano ad un contratto che abbia precise ripartizioni, distinte tra le attività di manutenzione e i lavori, le funzioni svolte negli uffici comunali, un rapporto rivolto al solo settore della mobilità e da valutare rimane sempre l’aspetto dell’ingegnerizzazione. “In quest’ultimo caso – dice Trainito – chiaramente, la decisione sarà politica. Noi siamo pronti anche a svolgere le attività di ingegnerizzazione, per i progetti, ma sarà l’amministrazione comunale a dare l’ultima parola. Questo modello contrattuale lo ritengo decisamente più razionale. Il personale che si riduce? Certo, ho posto questa questione al tavolo di confronto”. In diverse occasioni, il manager ha spigato che l’età media dei dipendenti è sempre più elevata e con i pensionamenti, il numero di operatori si riduce, soprattutto per le attività di manutenzione in strada.