“Ghelas oggi è una vera Spa”, Trainito: “Ringrazio Greco, in passato politica l’ha mal gestita”

Gela. “Non posso che ringraziare il sindaco per l’esperienza che mi ha permesso di fare alla Ghelas, per la fiducia e per essere stato sempre al mio fianco nel lavoro di risanamento”. L’ingegnere Francesco Trainito lascia la municipalizzata, dopo tre anni, e al suo posto arriva Pietro Inferrera, già esperto del sindaco per la pianificazione strategica. Lo stesso Trainito, che tanti davano certamente riconfermato, non tocca troppo l’aspetto politico della nuova nomina. “Oggi capisco che a causa delle elezioni regionali il sindaco ha problemi – dice – ma io non mi occupo dell’aspetto politico. Devo dire che la nomina di Inferrera è di alto profilo e anche io avrei optato per una scelta di questo tipo”. L’ingegnere, nominato da Greco tre anni fa, si congeda dalla municipalizzata, tirando somme non definitive ma comunque rivendicando quanto fatto. “Ho trovato una società vicina alla messa in liquidazione – aggiunge – Ghelas non aveva un software di contabilità né un protocollo elettronico. Non aveva nulla di una società per azioni. Ora, invece, lascio una vera e propria società per azioni. Il mio rammarico è di non aver avuto a disposizione il contratto triennale che abbiamo da poco definito. Anzi, spero che inizi ad essere applicato da subito. E’ fondamentale per programmare e per garantire ogni tipo di attività. Bisogna però procedere anche a nuove assunzioni. Purtroppo, questa società è nata male e nel passato la politica l’ha gestita anche peggio”. Greco scelse Trainito anzitutto con la “missione” di risanare i conti. I numeri non sono ancora del tutto garantiti ma il manager ammette che è stato fatto molto, proprio su questo versante. “Da un punto di vista economico è in equilibrio – spiega – su un piano finanziario, invece, ancora no. Il Comune, troppo spesso, ritarda i pagamenti delle fatture e la società va in sofferenza. Ci sono ancora fatture del 2020 e del 2021 che devono essere coperte, per circa 350 mila euro. Abbiamo sempre assicurato il pagamento degli stipendi e tutti gli oneri. Abbiamo pagato il tfr dovuto ai lavoratori e sanato sette anni, su undici in totale, di mancati versamenti delle quote del trattamento di fine rapporto. Quando mi sono insediato c’era un debito con i fondi pensione di quasi due milioni di euro, oggi siamo scesi a 650 mila euro. Non potevamo permettere che si proseguisse con la pratica di non pagare le quote dei tfr, che sono soldi dei lavoratori”. Anche l’ingegnere Trainito è conscio che tanto ancora si può fare.