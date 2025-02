Ghelas, per il contratto atti ai dirigenti e poi ai revisori: entro domani proroga di due mesi

Siragusa e i consulenti aziendali così come il sindaco Di Stefano, che ha scelto l’avvocato Harald Bonura per farsi assistere nella vicenda Ghelas, vogliono chiudere prima possibile, dando all’in house un contratto pluriennale. La società ha vagliato per intero la congruità dei costi nel rapporto contrattuale con l’ente comunale, affidandosi all’analisi del commercialista Fabrizio Morello, con uno specifico incarico in materia. L’amministrazione comunale e il management Ghelas sembrano marciare lungo la stessa direttrice. Il contratto è considerato essenziale per la stabilità societaria e per quella dei lavoratori. L’azienda necessita di un adeguamento su più fronti, compreso quello del personale, ridotto ai minimi. I servizi, nonostante gli evidenti deficit organizzativi, vengono portati avanti. Il contratto potrebbe fare da sprone per un rilancio che in questo periodo ha fatto i conti con la situazione generale del Comune, stretto dal dissesto finanziario.