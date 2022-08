Ghelas, presentato il neo manager: Greco, “Inferrera nomina tecnica, non è politica”

Gela. “Nessuna nomina politica”. Il sindaco Lucio Greco, questa mattina, ha voluto presentare il nuovo amministratore della municipalizzata Ghelas, l’ingegnere Pietro Inferrera. In realtà, si tratta di un volto già ben noto a Palazzo di Città, dato che il professionista messinese collabora con l’avvocato praticamente dal momento del suo insediamento. Fino ad oggi, Inferrera si è occupato di pianificazione strategica e ha seguito i dossier ministeriali, con in testa quello per il Contratto istituzionale di sviluppo. “Una scelta che è legata alle competenze e alla professionalità”, ha ribadito Greco. Il neo amministratore, che prende il posto dell’ingegnere Francesco Trainito, intende comunque ripartire proprio da quanto già fatto dal suo predecessore, impegnato anzitutto nel risanamento dei conti. “La linea non cambia”, ha precisato Inferrera. Sicuramente, fino a poche settimane fa sembrava che per Trainito si profilasse una riconferma, legata al lavoro svolto e ai piani per programmare, con un contratto triennale formalizzato tra l’in house e il Comune. Poi, tutto è cambiato. C’è chi ha adombrato ragioni politiche, con Greco intenzionato a riportare la bussola della maggioranza sotto le proprie coordinate, scegliendo un professionista di sua esclusiva fiducia. “Quella di Trainito fu una nomina tecnica così come questa – ha aggiunto il sindaco – da parte mia, non ci sono state scelte politiche. Posso parlare per me e non per gli altri”. Bisognerà ripartire da un piano industriale che Trainito aveva imperniato anche sulla necessità di rafforzare il personale, drasticamente ridotto dai pensionamenti. Ghelas ha pochissime unità lavorative da destinare alle manutenzioni, mentre il grosso del personale è collocato negli uffici amministrativi. La municipalizzata, inoltre, attende che Palazzo di Città sani fatture pregresse per circa 350 mila euro. Trainito e il suo staff sono riusciti a coprire in gran parte il debito con i fondi pensione per le quote del tfr dei lavoratori, che per circa undici anni non sono state versate.