Ghelas, rimane aperta la strada di nuove assunzioni: Trainito ha confermato la richiesta

Gela. Servono assunzioni e negli ultimi giorni l’amministratore della municipalizzata Ghelas, Francesco Trainito, ha dato numeri precisi al municipio. “Per la nostra attività – dice – servono almeno otto giardinieri e due elettricisti. Ho dato queste indicazioni. E’ il minimo. Per una città come questa ci vorrebbero almeno più di venti giardinieri. Attualmente, invece, ho solo quattro operatori e la bozza della convenzione la sto redigendo senza considerare i dipendenti che stanno per andare in pensione e che entro dicembre non avremo più a disposizione. Con questi numeri, al 99 per cento, non potremo occuparci del verde pubblico”. Per le nuove assunzioni chieste dal manager, sarà necessario un regolamento che disciplini le procedure di concorso. “Certamente, non abbiamo bisogno di personale da destinare agli uffici – aggiunge – servono operai”. Il punto Trainito l’ha più volte sottolineato nel confronto con l’amministrazione comunale. Se dovesse passare la soluzione delle nuove assunzioni, ci vorranno comunque non meno di sei mesi. “Da lunedì, solo per fare un esempio – aggiunge l’amministratore – dovremo intervenire nei cimiteri e ho dato disposizione a quattro operatori, che sono anche gli unici. Questo significa che fino a quando non concluderanno gli interventi nei cimiteri per decespugliare, non potranno svolgere altre attività”. A questo punto, l’amministrazione comunale, almeno per la manutenzione del verde pubblico, potrebbe optare per un appalto esterno. Tra il manager Ghelas e il sindaco Lucio Greco, comunque, il confronto è in atto e c’è comunione di intenti.