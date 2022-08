“Ghelas? Scelta di Greco, spero non voglia rimanere solo”, Incardona: “Serve confronto”

Gela. La maggioranza del sindaco Lucio Greco, probabilmente, in questa fase, tutto si sarebbe aspettata salvo che analizzare gli effetti più immediati di un avvicendamento alla guida della Ghelas. Sembrava che l’ingegnere Francesco Trainito potesse andare incontro alla riconferma ma così non è stato. Questa mattina, il sindaco ha ufficialmente presentato il nuovo manager, l’ingegnere Pietro Inferrera, già suo esperto per la pianificazione strategica. “Una decisione che il sindaco ha maturato da solo senza un confronto con la sua maggioranza”, dice il consigliere centrista Salvatore Incardona. Anche il presidente della commissione affari generali, ormai lontano dall’Udc, sicuramente non aveva messo in conto che si potesse arrivare al cambio in corsa. “Non c’è stato nessun confronto e questo penso non vada bene – dice – non ho nulla contro Inferrera, che anzi è un ottimo professionista e ha dimostrato di sapere lavorare bene. Gli ho formalizzato tutta la mia stima. Però, Ghelas fino ad oggi ha sempre rappresentato un punto importante per la tenuta politica. Invece, il sindaco ha deciso di andare avanti con scelte definiamole solitarie”. Il consigliere, che fino ad oggi non ha mai fatto mancare il suo sostegno al progetto della maggioranza, fa capire che si sarebbe aspettato una collegialità vera anche in questa scelta. “Peraltro, il sindaco, fino ad oggi, non ha mai convocato il vertice di maggioranza, che aveva preannunciato per dopo le amministrative. Spero che non voglia rimanere da solo”, aggiunge Incardona.