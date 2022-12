Ghelas, senza bilancio futuro incerto? “Subito incontro oppure sarà stato di agitazione”

Gela. La situazione del bilancio e degli atti finanziari dell’ente comunale non dà certezze e la preoccupazione è tanta soprattutto tra chi lavora in Ghelas, la società in house di Palazzo di Città. Se ci saranno ripercussioni sulle attività lo vogliono sapere i sindacati. I segretari provinciali di Filcams, Uiltucs e Ugl terziario (Nuccio Corallo, Michelangelo Mazzola e Matteo D’Arma) chiedono un incontro urgente all’amministrazione comunale. “Entro il 16 dicembre”, spiegano. Vogliono capire soprattutto se verrà assicurata una proroga ulteriore (in scadenza a fine mese) e quali risvolti potrebbero esserci per il nuovo contratto, “congelato” a seguito proprio della stasi sugli atti finanziari e sul bilancio.