Ghelas, si lavora a proposta di modifica del contratto: verifiche delle commissioni

Gela. Al termine dell’attività di verifica, che è in corso, verrà formalizzata una proposta, per l’eventuale modifica del nuovo contratto della municipalizzata, Ghelas Multiservizi. La scorsa settimana, i componenti della commissione consiliare sviluppo economico e quelli della commissione bilancio hanno avuto modo di confrontarsi con il manager della società in house, Francesco Trainito. Sono stati acquisiti dati e numeri, che i consiglieri utilizzeranno, nella formulazione della loro proposta. Si punta a migliorare il rapporto contrattuale tra la in house e Palazzo di Città. L’intenzione è soprattutto di parametrare il contratto ai servizi che effettivamente possono essere coperti da Ghelas, che risente di un drastico calo del personale, dovuto quasi esclusivamente ai pensionamenti. La società ha rinunciato a gestire il sistema di sosta a pagamento e i parcheggi. Difficoltà di personale ci sono anche per l’attività di manutenzione del verde pubblico. Arrivare a nuove assunzioni, ad oggi, non sembra cosa facile, nonostante le richieste formali inoltrate dal manager Trainito. La proposta finale dei consiglieri potrebbe determinare delle variazioni al contratto, che il sindaco Lucio Greco ha ritirato, sul finire dello scorso anno, per cercare di superare “incoerenze”, anzitutto nelle schede tecniche. La verifica, ad inizio anno, è stata preannunciata dal presidente Rosario Faraci, che guida la commissione sviluppo economico (della quale fanno parte Luigi Di Dio, Virginia Farruggia, Pierpaolo Grisanti ed Emanuele Alabiso). L’attività di approfondimento è in atto anche da parte della commissione bilancio, presieduta da Grisanti.