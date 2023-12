Ghelas, si va ad una nuova proroga: una relazione del segretario per poi delineare il contratto

Gela. Ghelas va verso una nuova proroga. Saranno effettuate ulteriori verifiche per definire il nuovo contratto ma sarà possibile non prima del 2024. Prima di tutto, però, a fine anno, verrà formalizzata la proroga tecnica, con l’impegno di finalizzare il contratto non oltre marzo. E’ emerso al termine di un tavolo, tenutosi in giornata a Palazzo di Città. Nelle ultime settimane, l’amministratore dell’in house Pietro Inferrera e il consulente che lo sta assistendo, hanno provveduto a trasmettere l’intera documentazione, con la bozza della proposta contrattuale. Questa mattina, il segretario generale Carolina Ferro, nel corso degli approfondimenti, ha fatto rilevare che la situazione di dissesto del municipio, ad oggi, non ha ancora permesso di avere uno strumento finanziario equilibrato. Bisognerà quindi attendere e a breve dovrebbe essere rilasciata una relazione sul punto. Il sindaco Lucio Greco e l’amministratore della multiservizi Inferrera stanno seguendo l’evolversi della situazione. Si era ipotizzata un’accelerazione finale, con il contratto in consiglio comunale prima della fine del 2023. Non sarà così ma pare possano esserci le condizioni per metterlo nero su bianco entro il prossimo marzo. Il management della municipalizzata ha già predisposto i necessari adempimenti, compresa una proposta di entità economica ridotta del venti per cento oltre alla razionalizzazione dei servizi. Per Ghelas, sarebbe necessario un rafforzamento della soglia del personale, decisamente sottodimensionato a causa dei tanti pensionamenti.