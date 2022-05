Ghelas, slitta assemblea bilancio: poche risposte dai settori, Trainito inoltra schede

Gela. Novità salienti per il nuovo contratto Ghelas ancora non ce ne sono. La proroga tecnica copre un solo mese e l’amministratore della municipalizzata, l’ingegnere Francesco Trainito, ha già fatto sapere che non ne firmerà altre. Non ci sono le condizioni. Dai settori del municipio, sono pochi i riscontri che arrivano, nonostante Trainito avesse chiesto, con nota ufficiale, di poter avere le schede, con il fabbisogno, non oltre il 26 aprile. “Risposte ce ne sono state pochissime, forse una o due”, dice. L’iniziativa l’ha presa lui, trasmettendo le schede ai settori, per poi formalizzare l’offerta economica. “E’ una bozza di contratto vera e propria – aggiunge – ho deciso di procedere così dopo che i solleciti sono andati a vuoto. Ho comunicato tutto al responsabile comunale che si occupa di Ghelas”. La bozza è arrivata anche sul tavolo della commissione consiliare sviluppo economico, presieduta da Rosario Faraci. I consiglieri, diversi mesi fa, proposero un loro “piano” strategico per Ghelas, con una serie di punti, diventati mozione, e approvati dall’assise civica. La tendenza all’eccessivo silenzio da parte dei settori del Comune è un’anomalia che Trainito ha più volte sottolineato, anche nei colloqui con il sindaco Lucio Greco. Il Comune è socio unico e deve delineare l’indirizzo da dare, rispetto ai servizi che Ghelas dovrà effettuare. In mancanza di un nuovo contratto, ben definito, slitta l’assemblea per l’approvazione del bilancio. Si sarebbe dovuta tenere all’inizio della prossima settimana. Se ne riparlerà, invece, a metà giugno.